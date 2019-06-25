RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июня

23:59
Суд вынес решение по делу Саакашвили против ЦИК
23:58
История позора: в сети показали карту друзей России из ПАСЕ
23:46
Топ-пропагандист Путина набросился на умершего журналиста: тот "ответил"
23:32
Ударит по всем: как Украине может аукнуться экстрадиция Фирташа в США
23:30
Зеленский отправил Богдана и его замов в ОПУ
23:11
Трамп на G20 готовит "украинский" удар по Путину: детали
22:43
Назван новый глава украинской таможни
22:19
Суд в Киеве принял скандальное решение по проспектам Бандеры и Шухевича
21:54
Мама раз в полгода, а отец в Германии: украинский чемпион рассказал о грустной ситуации в семье
21:52
Названы евродепутаты, которые могут остановить возвращение России в ПАСЕ
21:28
Украинский футболист-патриот объявил о сборе средств для арбитра, перенесшего инсульт
21:24
Конституционный суд спустя год вынес вердикт по обращению Савченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский отправил Богдана и его замов в ОПУ

вторник, 25 июня 2019, 23:30
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента и назначил его руководителем Офиса президента.

Указ опубликован на сайте главы государства 25 июня.

Также в этот день Зеленский подписал указы, которыми назначил заместителей главы АП Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку, Кирилла Тимошенко заместителями руководителя Офиса президента.

Также 25 июня бывший первый замглавы АП Сергей Трофимов стал первым заместителем руководителя Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" начала публикацию списков своих кандидатов на досрочные выборы в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Минус Фирташ: что ждет украинских олигархов

Людям Зеленского понадобится наша помощь - Павел Петренко

Путину нужна гражданская война в Украине – Гарри Табах

Россия должна окончательно распрощаться с Грузией - писатель из Тбилиси

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: