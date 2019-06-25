Зеленский отправил Богдана и его замов в ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента и назначил его руководителем Офиса президента.

Указ опубликован на сайте главы государства 25 июня.

Также в этот день Зеленский подписал указы, которыми назначил заместителей главы АП Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку, Кирилла Тимошенко заместителями руководителя Офиса президента.

Также 25 июня бывший первый замглавы АП Сергей Трофимов стал первым заместителем руководителя Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 21 июня, партия "Слуга народа" начала публикацию списков своих кандидатов на досрочные выборы в Верховную Раду по мажоритарным округам.