Освобождение моряков: премьер Великобритании выступила с жестким требованием к Путину

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой заявила о важности деэскалации ситуации в Украине.

Как сообщает "РИА Новости", об этом сообщил представитель офиса британского премьера.

"Она сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что встреча Путина и Мэй прошла в рамках саммита G20 в Осаке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правительство Великобритании представило регламент об антироссийских санкциях, который должен будет вступить в силу после того, как страна покинет Евросоюз.