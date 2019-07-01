RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

06:30
Гороскоп в 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
06:26
Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине
05:32
Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса
04:28
Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе
03:30
Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото
02:27
Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео
01:22
Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото
00:19
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

1 июля

23:55
Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"
23:42
Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы
23:30
Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео
23:18
У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рейтинг партии "Батькивщина" стремительно растет: эксперты назвали объективную причину

понедельник, 01 июля 2019, 14:21
переглянути новину українською

Социологи фиксируют рост поддержки "Батькивщины" на парламентских выборах: в течение нескольких недель число тех, кто планирует проголосовать за партию Юлии Тимошенко, увеличилось с 7 до 10.2%.

Так, политолог Владимир Фесенко говорит, что залогом роста рейтинга "Батькивщины" являются опытные кадры и стабильная партийная структура.

"Это реальная партия, которая уже давно существует. Это одна из самых устойчивых партий, которая эффективно участвует во всех выборах от местных до президентских и парламентских. Имеет развитую партийную структуру, харизматичного лидера", - говорит Фесенко.

По последним исследованиям Центра Разумкова, "Батькивщину" поддерживают 10.2% украинцев. По мнению политического консультанта Сергея Быкова, рост рейтингов партии Тимошенко - это результат стратегического подхода к работе партии.

"Большинство политических проектов на нынешних выборах берут новизной политиков, а "Батькивщина" сделала акцент на опытных партийцев, которые умеют управлять государством и способны воплотить изменения. Люди это видят, поэтому с каждым днем растет поддержка партии Юлии Тимошенко. Когда другие партии обещают изменения в стране - Тимошенко предлагает пошаговый план-график этих изменений. Чтобы люди могли едва ли не по календарю контролировать ход реформ", - комментирует Быков.

Эксперты отмечают, что динамика поддержки партии обусловлена действиями, а не заявлениями политиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, финал будет один

Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов

В Европе очень много негодяев и продажных собак - Дмитрий Гордон

Думаете, американцы за Украину воюют? Им плевать на нас - Михаил Чаплыга

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: