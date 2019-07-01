Рейтинг партии "Батькивщина" стремительно растет: эксперты назвали объективную причину

Социологи фиксируют рост поддержки "Батькивщины" на парламентских выборах: в течение нескольких недель число тех, кто планирует проголосовать за партию Юлии Тимошенко, увеличилось с 7 до 10.2%.

Так, политолог Владимир Фесенко говорит, что залогом роста рейтинга "Батькивщины" являются опытные кадры и стабильная партийная структура.

"Это реальная партия, которая уже давно существует. Это одна из самых устойчивых партий, которая эффективно участвует во всех выборах от местных до президентских и парламентских. Имеет развитую партийную структуру, харизматичного лидера", - говорит Фесенко.

По последним исследованиям Центра Разумкова, "Батькивщину" поддерживают 10.2% украинцев. По мнению политического консультанта Сергея Быкова, рост рейтингов партии Тимошенко - это результат стратегического подхода к работе партии.

"Большинство политических проектов на нынешних выборах берут новизной политиков, а "Батькивщина" сделала акцент на опытных партийцев, которые умеют управлять государством и способны воплотить изменения. Люди это видят, поэтому с каждым днем растет поддержка партии Юлии Тимошенко. Когда другие партии обещают изменения в стране - Тимошенко предлагает пошаговый план-график этих изменений. Чтобы люди могли едва ли не по календарю контролировать ход реформ", - комментирует Быков.

Эксперты отмечают, что динамика поддержки партии обусловлена действиями, а не заявлениями политиков.