Путин подарил Папе Римскому "грех": видео из Ватикана

Во время встречи в Ватикане президент России Владимир Путин и Папа Римский обменялись приветственными подарками.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, а в YouTube.

"Встреча Владимира Путина и Папы Римского закончилась. Говорили почти час, обсудили мировые проблемы, обменялись подарками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подарок Путина был религиозным: икона с изображением апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.

В свою очередь, Папа Римский ответил подарком более светским: медалью в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны и гравюрой с видом площади Святого Петра (Джузеппе Вази, 1774).

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин заставил Папу Римского себя ждать во время встречи в Ватикане.