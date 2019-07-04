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Путин подарил Папе Римскому "грех": видео из Ватикана

четверг, 04 июля 2019, 17:42
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Во время встречи в Ватикане президент России Владимир Путин и Папа Римский обменялись приветственными подарками.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, а в YouTube.

"Встреча Владимира Путина и Папы Римского закончилась. Говорили почти час, обсудили мировые проблемы, обменялись подарками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подарок Путина был религиозным: икона с изображением апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского.

В свою очередь, Папа Римский ответил подарком более светским: медалью в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны и гравюрой с видом площади Святого Петра (Джузеппе Вази, 1774).

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин заставил Папу Римского себя ждать во время встречи в Ватикане.

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