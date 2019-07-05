Тимошенко рассказала, как снизить тарифы для населения в Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко озвучила пять шагов, которые ее команда намерена реализовать после парламентских выборов для снижения тарифов в Украине.

Об этом она заявила во время прямого эфира на телеканале "112. Украина".

По словам Тимошенко, прежде всего, нужно принять закон (он уже лежит в парламенте), который вернет порядок, существовавший до 2014 года, когда украинский газ продавали населению по украинским адекватным ценам.

"Когда пришла команда Порошенко (ныне экс-президента Петра Порошенко, - ред.), приняли закон, забрали у нас украинский газ и, по сути, заменили его неизвестно каким газом по заоблачным ценам", - сказала она.

Следующий шаг - законом установить предельную рентабельность. Надо снять доходность в 200-300%, с которой нам сегодня украинский газ продают, и вернуть 30% прибыли, этого достаточно будет для развития отрасли, убеждена Юлия Тимошенко.

Третий шаг - надо убрать посредников при завозе в Украину импортного газа и напрямую закупать газ у тех, кто его добывает

"Посредники берут огромные деньги за услуги, и наша промышленность не может этот газ затем рентабельно потреблять", - подчеркнула политик.

Четвертым шагом председатель партии назвала начало масштабной добычи украинского газа и ликвидацию коррупционной раздачи лицензий.

"Наши разведанные запасы позволяют в течение 20 лет добывать собственный газ и не покупать его за пределами Украины", - сказала Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что в Украине нужно строить терминалы, которые могут принимать в портах сжиженный импортированный газ из других стран, а не с РФ.

"Раньше этого не делали по политическим причинам, чтобы мы и дальше зависели от поставок. Если построить эти терминалы, у нас появится рынок газа, а не просто монополии", - подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что новый президент имеет два полномочия, которые помогут решить ситуацию с тарифами: наложить вето на постановление правительства, которое незаконно установило завышенную цену на газ, и назначать членов НКРЕКУ, которая утверждает тарифы, чтобы навести порядок в этом вопросе за считанные недели.