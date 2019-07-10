​"Треба діяти": Тимошенко рассказала, как собирается поднять страну в сжатые сроки

10 июля лидер политической партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала стратегический план своей политической силы "Треба діяти".

План представляет собой перечень неотложных социальных и экономических изменений, который, по словам лидера "Батькивщины", "даст возможность использовать окно возможностей, вновь открывшееся перед Украиной в 2019 году". Как отметила Тимошенко, "Батькивщина" намерена использовать это окно возможностей вместе с командой новоизбранного президента.

"Наша команда приняла четкое решение: где бы мы ни оказались после парламентских выборов, мы будем рядом с новым президентом. Мы будем стоять как его друзья и как команда, которая может помочь, посоветовать и пройти тяжелый путь изменений, который так нужен Украине. Никто и ничто не собьет нас с этого пути", - отметила председатель "Батькивщины".

Она подчеркнула, что в отличие от глобальной и всеобъемлющей программы "Новый курс", план "Треба діяти" - это скорее реанимационный пакет, "скорая помощь" для страны и первоочередные шаги, которые можно реализовать "за считанные недели и считанные месяцы".

Как следует из презентации, план "Треба діяти" состоит из двух частей, первая из которых касается шагов по возрождению возрождения ресурсной базы страны. Тимошенко назвала эту часть "золотой десяткой" ресурсов Украины.

К таким ресурсам Тимошенко относит, в частности, переход от сырьевой экономики к экономике инновационного развития, возрождение работы промышленных предприятий, развитие недр Украины.

"Украина входит в четверку европейских стран, которые обладают самыми богатыми природными ископаемыми. У нас в недрах - вся таблица Менделеева… Но много лет из-за коррупции, невежества, отсутствия стратегий - мы наши недра не разрабатываем достойно и эффективно. А там у нас - $415 млрд… Нам нужно начать разрабатывать этот ресурс с государственным подходом, и мы получим самую успешную экономику в Европе", - подчеркнула Тимошенко.

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Среди других ресурсов, развитие которых в плане "Треба діяти" указано, как первоочередное, украинские нефть и газ, газотранспортная система, земельные ресурсы, отечественные транспортные коридоры, авиационная промышленность, ракетно-космическая отрасль, туристическая индустрия.

"Когда мы говорим об украинском потенциале, если мы с вами его реально организуем и реализуем, то сможем, и я прошу этого не пугаться, в очень сжатые сроки войти в двадцатку, в десятку наиболее сильных экономик мира. Для этого у нас есть все", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Вторая часть представленного лидером "Батькивщины" плана "Треба діяти" посвящена 10 первоочередным реанимационным шагам - приоритетам государственной политики.

Как отметила Тимошенко, еще до начала реализации этих 10 шагов, жизненно необходимо произвести инвентаризацию абсолютно всех ресурсов Украины - недр, земли, энергетики, предприятий, находящихся в госсобственности и прочих. А затем приступать к изменениям, первым из которых должно стать коренное изменение денежно-кредитной политики.

Помимо этого, в десятку первоочередных шагов также входят внедрение новой налоговой системы, деофшоризация, реализация программы "контрабанда-стоп", развитие внутреннего рынка, повышение уровня минимальной пенсии.

"Сегодня прожиточный минимум - установлен законом. И если нашим пенсионерам платить меньше - это означает, что государство их убивает. Так вот, минимальный уровень - это 3094 грн. Но 71% пенсионеров в стране получает меньше. Это означает, что идет сознательное уничтожение наших ветеранов. Мы этого не допустим", - заявила Тимошенко, и пообещала, что после того, как команда "Батькивщины" войдет в систему управления страной пенсионеры немедленно начнут получать минимум 3094 грн. пенсии.

Среди остальных шагов - остановка нынешней медицинской реформы и замена ее на совершенно другую, современную систему обязательного медицинского страхования, снижение коммунальных тарифов минимум в 2 раза, возобновление выплат на детей - 50 тыс грн на первого, 100 тыс на второго и 150 на последующих, развитие строительство жилья с одновременным внедрением ипотечного кредитования.

"Таким образом, есть программа 10+10 - десять ключевых ресурсов и десять первоочередных действий. И мы ее реализуем, поскольку мы являемся интеллектуальной нацией, и потому что мы больше не хотим быть аутсайдерами глобального развития", - резюмировала Юлия Тимошенко презентацию плана "Треба діяти".