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Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль

понедельник, 15 июля 2019, 21:30
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Здравоохранение можно обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами уже в начале каденции нового состава Верховной Рады.

Об этом в своем блоге на сайте "Киеввласть" заявил заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль.

По его словам, финансовую сторону будущей трансформации здравоохранения необходимо решить еще до ее начала. Именно от нее зависит, насколько эффективно будет функционировать система здравоохранения, одинаково ли каждый пациент будет иметь доступ к медпомощи.

"Несколько экспертных групп, используя различные методы моделирования, пришли к близким результатам: здравоохранение в Украине требует годового финансирования от 10 до 12 млрд долл. Сейчас же оно из бюджета получает около 4 млрд долл., да еще и пациенты платят из собственного кармана более 5 млрд долл. в год (по данным 2018 года)", - отметил Дубиль.

Нардеп считает, что эту сумму "найдет" законопроект № 9163 "О финансировании здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", который депутаты уже подали в парламент.

"В нем юридически грамотно и подробно мы предлагаем ввести многоисточниковую систему финансирования, совместив базовое бюджетное финансирование оказания медицинской помощи, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи. Только так можно обеспечить здравоохранение необходимыми ресурсами", - акцентировал он.

Заместитель председателя ВО "Батькивщина" рассчитал, что можно получить общий годовой объем финансирования здравоохранения на уровне 336,5 млрд грн. (Около 12,5 млрд долл., или 322 долл. на человека в год).

Из этих средств до 20% - 67 млрд грн. (против 135,5 млрд грн, которые потратили домохозяйства по данным Национальных счетов в 2018 году) составят средства пациентов (сюда входит оплата полисов на дополнительное добровольное медицинское страхование, частичная или полная оплата отдельных лекарств по программе реимбурсации или самостоятельно купленных в аптеке без рецепта от врача, а также прямая оплата дополнительных услуг в государственных медучреждениях или посещение частной медицины. Скажем, хочешь дополнительно комфортную палату - платы).

269,5 млрд грн. составят средства консолидированных источников по трем целевым программам:

  • программа базового бюджетного финансирования - 55 млрд грн.;
  • программа расширенного финансирования (система обязательного медицинского страхования) при уровне месячного страхового взноса на человека в 450 грн., которую платит или работодатель, или бюджет - 188,5 млрд грн.;
  • программа борьбы с тяжелыми заболеваниями (бюджетное финансирование) - 26 млрд грн.
    • "Как видите, миссия по обеспечению здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами вовсе не является невыполнимой. Это возможно решить уже в начале каденции нового состава Верховной Рады и хотя бы частично ввести уже с 2020 бюджетного года - нужна только политическая воля и желание новой власти сделать украинскую медицину качественной и доступной", - резюмировал Валерий Дубиль.

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