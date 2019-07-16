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У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций

вторник, 16 июля 2019, 21:55
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"Батькивщина" получила информацию о том, что бывший президент Петр Порошенко дал команду подконтрольной ему местной власти фальсифицировать результаты партии Юлии Тимошенко на выборах 21 июля.

Об этом заявил заместитель председателя "Батькивщины", народный депутат Сергей Власенко в эфире телеканала "Наш".

"Мы сегодня получили информацию о том, что, боясь коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины", Петр Порошенко, имея ресурсы на местном уровне - подконтрольных губернаторов и мэров - дал команду фальсифицировать выборы и забирать у "Батькивщины" голоса", - сказал политик.

Власенко объяснил, что Порошенко боится "что придут люди, вывернут все его сделки и принесут деньги в украинский бюджет".

"Порошенко безумно боится реальной коалиции в новом парламенте и того, что Юлия Тимошенко станет премьер-министром", - заявил Власенко.

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