Москва хочет крови: Яценюк раскрыл подлый план Путина по Украине

Цель президента России Владимира Путина - не мир, а война против всех, потому что Москва не верит в слезы, а хочет крови.

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, «Медведчук представил в Страсбурге план Путина в отношении Украины и Европы».

Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк - «все ложится на Украине»: «Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должен заплатить Украины ».

По плану Путина, озвученным Медведчуком, «Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего»: «Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Здесь нет Украинский. Не было. Не должно».

Согласно плану Кремля, «чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена»: «Они предлагают автономию для Донбасса. Зачем? Потому автономия для Донбасса - это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму».

Между тем, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки: «Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет».

Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве «за поддержку идеологии «примирения», считает Яценюк.

«Будете платить всегда, говорит Путин. Европа, продолжай в этом духе, - по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев к парламентской ассамблеи Совета Европы, бросай за решетку украинский. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем к твоим следующих территорий - Польши, Венгрии, стран Балтии», - написал политик.

«Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Ты устала, Европа. Рассчитываешь, что пришло время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук», - подчеркнул Арсений Яценюк.