Назван один из главных способов освобождения Крыма: в чем опасен отказ от него

Украина не должна содействовать экономическому развитию оккупированных территорий, так как таким образок Киев будет усиливать агрессора.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Мы должны заботиться о жителях всей Украины. Сейчас идет война, у нас есть неразрешенный конфликт, который продолжается. У нас нет никаких гарантий, что Россия не будет наращивать свою агрессию, в том числе из Крыма, по отношению к Украине. В таких условиях мы должны думать о защите населения подконтрольной территории. А основной путь защиты этого населения – это максимальное ослабление агрессора. Иначе все приведет к тому, что мы просто сдадим всю страну оккупантам. Поэтому говорить о том, что мы должны содействовать экономическому развитию оккупированных территорий – достаточно странная политика", - сказал он.

По словам Бабина, на оккупированных территориях по факту установлен российский режим, а значит туда нельзя поставлять товар.

"С точки зрения экономики – это де-факто российская экономика. Мы не можем открыть шлюз между украинской экономикой и российской экономикой. Потому что с той стороны - экономика больше. Мы просто тогда распишемся в том, что мы - колония Российской федерации", - добавил он.

Торговлю с оккупированными территориями Бабин назвал губительной для экономики Украины, так как это приведет к падению гривны и подъему рубля.

Высказался экс-чиновник и о проблемах с водой в оккупированном Крыму. По его словам, воду Украина может дать Крыму в том случае, если хочет, чтобы Крым стал плацдармом для захвата всей страны.

"В Северном Крыму всегда была проблема с водой. Для потребностей человека в село можно завезти водовозку, и людям хватит. Но для того, чтобы работал завод "Титан" или бромный завод, или чтобы там выращивали корма для колбасного завода, тогда вода нужна в промышленных объемах.

Но мы не должны обеспечивать оккупантам процветание крымской экономики. Поэтому в таких условиях, как бы прямолинейно это не звучало, неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации", - резюмировал он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Украины есть одно реально доступное орудие для деоккупации Крыма – Борис Бабин.