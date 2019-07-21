Окончательные результаты экзит-пола: какие партии попадут в Раду

Социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Фактически, ситуация в топ-5 партий, которые попали в новую Верховную Раду, не изменилась, хотя цифры незначительно отличаются.

"Слуга народа" - 44.2%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 11.4%; "Европейская солидарность" - 8.8%; "Батькивщина" _ 7.4%; "Голос" - 6.5%;

При этом, как отмечают социологи статистическая погрешность оставляет шансы на прохождение в парламент партии "Сила и честь", которая сейчас набирает 4.3%.

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