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Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду

воскресенье, 21 июля 2019, 20:00
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Президентская партия "Слуга народа", как и ожидалось, уверенно побеждает на досрочных выборах в Верховную Раду, набрав 43,9%.

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола, проведенного Фондом Демократические инициативы, КМИС и Центром Разумкова.

Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь". Замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Также в Раду проходят "Батькивщина" Юлии Тимошенко и партия "Голос" Святослава Вакарчука.

Остальные партии не набирают необходимого минимума в 5% голосов.

Есть и другие результаты экзит-полов, которые незначительно отличаются от Национального.

Стоит отметить, что обнародованные результаты показывают ситуацию на 18:00. Итоговый экзит-пол будет опубликован в 22:00.

Читайте онлайн трансляцию "Апострофа" по досрочным выборам.

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