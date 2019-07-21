Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду

Президентская партия "Слуга народа", как и ожидалось, уверенно побеждает на досрочных выборах в Верховную Раду, набрав 43,9%.
Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола, проведенного Фондом Демократические инициативы, КМИС и Центром Разумкова.
Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь". Замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Также в Раду проходят "Батькивщина" Юлии Тимошенко и партия "Голос" Святослава Вакарчука.
Остальные партии не набирают необходимого минимума в 5% голосов.
Есть и другие результаты экзит-полов, которые незначительно отличаются от Национального.
Стоит отметить, что обнародованные результаты показывают ситуацию на 18:00. Итоговый экзит-пол будет опубликован в 22:00.