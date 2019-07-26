RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

26 июля

17:17
Блокирование дорожных тендеров продолжили: суд вынес скандальное решение по "Полтавабудцентру" Араика Амирханяна
17:16
Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube
17:04
Опубликованы детали скандала с коррупцией топ-чиновников полиции в Одессе
16:54
Мать известного нардепа задержали в аэропорту Киева - СМИ
16:49
Винниковская табачная фабрика поделилась подозрениями о заказчиках "фейков" против нее
16:45
Появились новые подробности и видео по обыскам в Окружном админсуде Киева
16:33
Их парень: будущий нардеп попал в громкий скандал с оккупацией Крыма
16:32
Дело о разворовывании глины на Хорольщине: следователи стали подозреваемыми
16:11
В Киеве по-крупному ограбили известного журналиста: фото
16:10
Неимоверные кадры: европейский клуб показал, как будет выглядеть его новый стадион
15:59
Нашествие медуз на курорте в Кирилловке: ученые "порадовали" туристов и показали новые фото
15:53
Власти Луганской области обратились к президенту для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Их парень: будущий нардеп попал в громкий скандал с оккупацией Крыма

пятница, 26 июля 2019, 16:33
переглянути новину українською

Самовыдвиженец Сергей Коровченко, который одержал победу на выборах по мажоритарному округу №210 в Черниговской области, фигурировал на так называемых "пленках Глазьева" – телефонных разговорах о захвате Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.

Об этом сообщает "Следствие.инфо".

В частности, на "пленках" советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве министра юстиции Крыма и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.

"Я там с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма (Коровченко – ред.), который действующий на сегодняшний день. Это их парень, они его хорошо характеризуют. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтоб он там и остался", – говорит Глазьев.

С 2006 по 2010 год Коровченко был помощником на то время народного депутата Андрея Портнова. Когда Виктор Янукович стал президентом, Портнов оказался в Администрации, а Коровченко сначала руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым, а затем, в 2013-2014 годах, возглавлял Главное управление юстиции.

По факту разговора на "пленках Глазьева" велось расследование, и, хотя в должности Коровченко не остался, официальных обвинений ему так и не было предъявлено.

По данным журналистов, на выборах в Раду его поддерживала "Батькивщина". На встречах с избирателями Коровченко неоднократно сопровождал действующий нардеп Валерий Дубиль, а в киевской ячейке партии председательствует зять фигуранта "пленок" Виталий Нестор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время подсчета голосов на округе Сергея Коровченко также произошел скандал. Детальнее об этом и других "сложных" округах читайте в материале: Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: