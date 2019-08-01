Генпрокурор Украины Юрий Луценко после парламентских выборов пошел в долгосрочный отпуск и поехал на отдых во французский город Горд.

Об этом сообщалось в передаче "Что это было" на "24 канале".

Сообщается, что Луценко заметили как раз в тот день, когда президент Владимир Зеленский заслушал отчет об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Генпрокурор в компании жены и еще шести человек обедали и обсуждали выступление Зеленского.

"Отель (в котором отдыхал Луценко, - ред.) относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", - говорилось в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", новым главой Генеральной прокуратуры Украины может стать заместитель председателя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.Стало известно про отдых Луценко на элитном французском курорте: фото