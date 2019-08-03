У Зеленского определились с кандидатом на пост спикера Рады

Будущая парламентская фракция "Слуга народа" будет предлагать Дмитрия Разумкова на должность Председателя Верховной Рады, а на должность первого заместителя председателя ВР - нынешнего представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Об этом заявил на брифинге в Трускавце сам глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Партия "Слуга народа" будет предлагать мою кандидатуру на пост Председателя Верховной Рады... На должность первого вицеспикера политическая партия "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал Разумков.

Он рассказал, что во время встречи будущих депутатов "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским в Трускавце также было озвучено некоторые кадровые предложения по председателей парламентских комитетов и "вариантов деятельности фракции "Слуги народа".

Как сообщал "Апостроф", Зеленский во время встречи с будущими нардепами от "Слуги народа" в Трускавце ответил журналистам, что глава Офиса Андрей Богдан таки написал заявление об отставке.