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Типичный совок: стало известно, чем доминация Зеленского опасна для Украины

понедельник, 05 августа 2019, 17:26
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Стало известно, к чему может привести доминирование президента Владимира Зеленского и его политической силы во власти в Украине.

Об этом в колонке на "Апострофе" рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

"Многие интеллектуалы в Киеве предостерегают от авторитарных рисков и угроз безопасности, которые может повлечь за собой такое однопартийное доминирование. Они опасаются – в рамках того, что можно было бы назвать “постсоветской” или “термидорианской парадигмой” – такого же политического развития в Украине как и в большинстве других бывших республик СССР. Многие опасаются, что своего рода Термидорианская реакция может свести на нет большую часть завоеваний революции Евромайдана. В результате Украина может стать типично постсоветской диктатурой или снова российской колонией – или же и тем, и другим", - сказал он.

В тоже время, Андреас Умланд, объяснил, что такая ситуация во власти вызывает определенные риски для Зеленского и его команды.

"Такая, для Украины во многом новая, расстановка сил подразумевает огромные возможности и риски. Подавляющее доминирование Зеленского в исполнительной и законодательной ветвях власти дает ему на ближайшие годы множество инструментов для быстрой реализации своих идей – какими бы они ни были. Но она также возлагает полную ответственность за будущие успехи и неудачи Украины на Зеленского и его последователей", - добавил эксперт.

Также он назвал один аспект, которого все-таки не хватает "Слуге народа" для полноты власти в Украине.

"Выборы в Украине сейчас принесли результат, когда вся исполнительная и большая часть законодательной власти находится в руках только одной партии. Единственное, чего нет у "Слуга народа" — это конституционные поправки, которые требуют большинства в две трети голосов в парламенте. Таким образом, изменение Основного закона Украины по-прежнему требует сотрудничества с частью депутатов, избранных без поддержки партии Зеленского", - резюмировал Умланд.

Подробнее о новых политических реалиях в Украине, читайте в материале "Апострофа": ЗеУкраина: что Зеленскому нужно сделать прежде всего.

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