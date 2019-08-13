Журналист сообщил о попытках людей из окружения Януковича захватить американский золотодобывающий объект в Закарпатье

За попытками рейдерского захвата американского объекта Avellana Gold в Мужиево Закарпатской области стоят рейдеры с коррупциоными связями из окружения Януковича.

Об этом в блоге на сайте "Цензор.нет" пишет журналист Дмитрий Марунич.

Заказчиками попыток захвата предприятия, в которое инвестировала амерканская компания Avellana Gold, по его мнению, является группа рейдеров, которая прикрывается вывеской “британской” фирмы Gofer Mining PLC, но на деле связана с окружением Януковича. Имеется в виду Александр Маштепа и его, по данным публикации, совладельцы в фирмах Gofer Mining PLC и Cengart Inc. россиянин Гаврилов, высланнный еще в 90-е годы из Польши по подозрению в шпионаже, сменивший фамилию на Колпиди и фигурант сайта «Миротворец» - пособник донецких сепаратистов Дмитрий Зайцев.

Журналист приводит ссылки и скриншоты из британских реестров, подтверждающих, по его словам, что Gofer Mining имеет признаки фиктивности.Они заявляют, что входят в конгломерат компаний BarclaysPlc., крупными акционерами которой является общество GrosvenorBarclayLLP. Но к Джеймсу Гросвенору – члену британской королевской семьи и Роберту Барклаю из клана Барклайс, равно как и к баронессе Мишель Моне отношения эта компания не имеет. А поданная информация говорит о созвучных британских фамилиях и людях, чьи имена и даты рождения не совпадают с титулованными поддаными Британской Короны.

Дмитрий Марунич приводит также фотографии небольшого рекламного объявления из всемирно известной газеты TIMES, в котором представители Gofer Mining PLCназывают себя афиллированной структурой известного в Великобритании и мире банка Barclays и конгломерата под одноименным названием. При этом внизу объявления приводят ссылку на сайт, которого даже по состоянию на 13 августа 2019 года нет: gofermining.com, а сама Gofer Mining PLCв Украине ссылалась на это рекламное объявление как на релиз, при этом печатая его среди рекламных объявлений, а не в бизнес-рубрике.

Директор компании – Александр Маштепа упоминался в украинских СМИ в связи с рейдерским захватом киевского универмага “Украина” вместе с Эдуардом Ставицким- разыскиваемым миллиардером-схемщиком из окружения Януковича. Утверждается также, что Маштепа имел отношение к “обанкрочиванию” предприятия “Закарпатполиметаллы”.

По мнению блогера, Александр Маштепа и Gofer Mining PLC пытаются совершить захват фабрики Avellana Gold в Мужиево, с целью “гарантированно “убить” предприятие Avellana Gold чтобы никакой инвестор больше не повадился разрабатывать недра.

Фирма Avellana Gold, ранее сообщавшая о завершении строительства горнорудной фабрики в Мужиево (общая сумма инвестиций составит 140 млн. дол.), в мае-июле 2019 года стала заявлять о попытках рейдерского захвата этой фабрики со стороны лиц, связанных с фирмами Cengart и Gofer. Причем, директор Avellana Gold американец Браян Севедж высказывал предположение, что такой рейдерской атаке “могут способствовать ряд чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины”.