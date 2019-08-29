Верховная Рада утвердила состав нового правительства: все фамилии, данные о министрах и их фото

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства.

Премьером-министром стал замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук имеет юридическое образование, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. Баллотировался в Верховную Раду в 2014 году и набрал 0,1%.

Также Гончарук был советником экс-министра экологии Игоря Шевченко. С 2015 года он возглавляет офис эффективного реагирования BRDO - офис по вопросам упрощения взаимодействия бизнеса и государства.

Министром обороны - внештатный советник президента Андрей Загороднюк.

Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Ему 44 года.

Он имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Главой МИД - заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко в 2012-2014 годах работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации Президента (ныне Офиса президента).

Министром внутренних дел - Арсен Аваков.

Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения. До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".

Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт". В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.

Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства - почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов по образованию экономист. Учился в КПИ и Киево-Могилянской академии, окончив которые получил два магистерских диплома. В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. В 2004 году получил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Летом 2015 года Милованов стал членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом. 7 июля 2016 года постановлением Верховной Рады Украины №1440 назначен членом Совета Национального банка Украины сроком на 5 лет. Летом 2019 организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Министром финансов - Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "экология". Во время учебы проходила практику во Всемирном банке в США. Получила магистерскую степень в области финансов в Университете Индианы.

В 2003-2014 гг. возглавляла инвестиционную группу ITT. В апреле 2016-го стала первым заместителем министра финансов. Проявила себя как соавтор программы макроэкономической стабилизации в Украине.

Министром образования и науки - депутат от партии "Слуга народа" Анна Новосад.

Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Министерство социальной политики возглавила работавшая советником в Минфине Юлия Соколовская.

Юлии Соколовской 34 года. Занимала должность советника в Министерстве финансов. Раньше была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Соколовская училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединенном венском институте. Работала руководителем направления "Поддержки реформы здравоохранения" в USAID.

Минздрав возглавила Зоряна Скалецкая.

Зоряна Скалецкая (Черненко) - доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор правовых наук, главный эксперт медицинской группы Реанимационного Пакета Реформ, эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине.

Возглавляет общественную организацию "Форум здоровья" и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.

Министром юстиции стал бывший глава правления "Офиса эффективного регулирования" Денис Малюська.

Денису Малюське - 37 лет. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности "правоведение". В 2012-2016 учился в Лондонском университете.

В 2010 году был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. На парламентских выборах в 2019 году избран народным депутатом от партии "Слуга народа", №21 в списке. Он - председатель правления BRDO/World Bank Group.

В 2010-м начал работать в Группе Всемирного банка как консультант по развитию частного сектора.

Министерство транспорта возглавил Владислав Криклий.

Владислав Криклий окончил КНУ им. Шевченко по специальности "финансы". В 2014-м стал советником министра внутренних дел.

В 2015-м возглавил Главный сервисный центр МВД Украины. Его называют главным реформатором сервисных центров МВД.

Министром молодежи, культуры и спорта стал бывший гендиректор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Владимиру Бородянскому - 45 лет. Он родился 15 января 1974-го в Новом Роздоле на Львовщине. В 1997-м окончил Киевский национальный экономический университет, финансово-экономический факультет, специальность "Финансы и кредит".

В 2004-м стал генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012-го возглавлял медиагруппу StarLightMedia. На посту руководителя StarLightMedia Бородянский проработал шесть лет, а на СТБ - больше 15. Ушел из структуры в декабре 2018-го. С 29 июля 2019 года Бородянский стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Министром Кабинета министров стал украинский бизнесмен, бывший IT-директор "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет.

Уроженец Днепра Дмитрий Дубилет получил образование, в частности, в США и Германии, Лондонской бизнес-школе, а также в КНУ Шевченко, где окончил факультет международных отношений.

Больше всего Дмитрий Дубилет запомнился на должности IT-директора "ПриватБанка". Параллельно с 2015 года Дмитрий Дубилет занимался развитием портала iGov - портала госуслуг, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

Министерство по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий возглавила замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда.

Оксана Коляда родилась 4 сентября 1980 года. В 2015-2017 року Оксана Коляда проходила службу в ВСУ и имеет звание полковника запаса. Работала начальником коммуникаций и прессы Минобороны. В 2016 - 2017 гг. Оксана Коляда была создателем специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО.

В течение 3 месяцев 2017 года - заместитель командующего АТО.

2016 - 2017 гг. - Глава рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в ВСУ.

Вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба.

До назначения на должность в правительстве Дмитрий Кулеба занимал должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации - Михаил Федоров.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года. Закончил факультет социологии и управления Запорожского университета, Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине.

В 2019 году стал руководителем digital-направления предвыборной кампании Владимира Зеленского.Менее чем за полгода он создал интернет-сообщество с аудиторией в полмиллиона пользователей.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - Алексей Оржель.

Алексей Оржель родился 26 января 1984 г. Закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

С октября 2014 г. был председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, которая занималась популяризацией "зеленой" энергетики и участвовала в разработке профильных законопроектов.

Министр развития общин и территорий Украины - Елена Бабак.