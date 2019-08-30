Кремль зовет Зеленского в Москву: названа дата

Российское руководство приняло решение пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Москву.

Об этом сообщает российская пресса 30 августа.

Ожидается, что Кремль направит украинскому лидеру приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Такое заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что с момента начала российской агрессии в отношении Украины высшие должностные лица Украины прекратили поездки в Россию. Изредка туда ездят отдельные политики, однако официальный визит главы государства в Россию состоялся более пяти лет назад. Последним, кто из президентов ездил в Москву, был Виктор Янукович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, о чем еще договорились президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин, помимо обмена пленными.