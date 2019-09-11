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"Слуга народа" вызвал истерику в сети заявлением про переговоры с Кремлем по Донбассу

среда, 11 сентября 2019, 08:25
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Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко вызвал бурю негодования своим заявлением по переговорам по Донбассу.

В интервью ТСН он заявил, что в партии "Слуга народа" готовы говорить о выводе американских инструкторов с территории Украины, чтобы "восстановить доверие за столом переговоров по Донбассу".

"Конечно, это улучшит атмосферу за столом переговоров - когда это будет сделано, то позволит перейти к какому-то следующему вопросу. Не обязательно об изменении украинской Конституции или амнистии, потому что еще есть масса гуманитарных вопросов на линии разграничения, вопрос вывода иностранных войск с территории Украины", - сказал Яременко.

В сети заявили, что такие шаги просто не могут быть реализованы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что офицер ВСУ показал, чем питаются морские пехотинцы, которые несут службу в зоне ООС.

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