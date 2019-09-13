В России заговорили о втором обмене пленными с Украиной: что известно

В России не исключают проведение нового обмена пленными, но предполагают, что процесс будет явно не простым: очень кропотливым и растянутым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это (новый обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы", - сказал он.

При этом, по его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает. Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов".

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