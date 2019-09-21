Спутник заснял секретное ядерное оружие КНДР: опубликовано фото

КНДР готовится к спуску на воду новой подлодки, которая, может нести на борту баллистические ракеты.

Об этом сообщает NHK.

На снимках со спутника верфи Синпо на восточном побережье КНДР можно увидеть, что 3 сентября рядом с причалом были установлены 13 колонн, а еще через 10 дней там появилось новое сооружение с крышей. Строительство было почти полностью завершено 19 сентября.

В длину здание составляет около 100 метров. Это намного больше, чем нужно для того, чтобы поместить там какую-либо из имеющихся сейчас у ВМС страны субмарин.

Эксперты американского Института международных исследований Миддлбери, предоставившие телеканалу снимки, предполагают, что КНДР готовится к торжественной церемонии спуска на воду строящейся подлодки.

Кроме того, Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично инспектировал ход работ на верфи Синпо в июле. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что субмарина будет применяться для выполнения тактических задач в Японском море.

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