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В партии Зеленского собрались сменить главу: что известно

понедельник, 30 сентября 2019, 22:28
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В конце октября партия "Слуга народа" планирует провести съезд, на котором решится вопрос о смене главы партии.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В конце октября будет съезд. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал он.

Кроме того, по словам Корниенко, планируется также усовершенствовать устав партии.

Как известно, председателем фракции "Слуга народа" является Давид Арахамия, вне парламента председатель партии - Александр Корниенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети повеселили необычные помощники "слуги народа" в Раде.

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