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Надел костюм правдоруба: сети позабавило фото Шуфрича в Раде

среда, 02 октября 2019, 18:03
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Появление народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича в Верховной Раде с заклеенным черной лентой ртом вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Фото с Шуфричем на своей странице в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов.

"У каждого своя акция протеста", - подписал он снимок.

"Нестор Шуфрич надел костюм, в котором он всегда говорит правду. Даже страшно представить, что они в той ОПЗЖ на Медведчука и Киву одевают", - пошутил в своем блоге на Facebook юрист Сергей Стерненко.

"Шуфрич с элементами садо-мазо", "50 оттенков Шуфрича", "Когда забыл стоп-слово", "Это что за БДСМ?" - пишут в комментариях к фотографии.

Пользователи соцсетей также советуют Нестору Шуфричу вернуть свой "правильный" образ - с повязкой на глазу, которой нардеп в свое время прикрывал полученный в драке синяк.

Как раньше сообщал "Апостроф", Нестор Шуфрич присоединился к акции против цензуры в ответ на последние решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию об отказе в продлении лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал Виктора Медведчука "112 Украина".

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