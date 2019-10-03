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Зеленский назначил новым секретарем СНБО экс-мэра Луганска: фото и детали биографии

четверг, 03 октября 2019, 15:05
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Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Соответствующий указ №733/2019 был подписан 3 октября текущего года.

Фото: газета "День"

Алексей Мячеславович Данилов (56 лет) - родился 7 сентября 1962 года в городе Хрустальный (до переименования Красный Луч) Луганской области.

Трудовой путь начал в качестве ветеринара-фельдшера подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. Но перестройка внесла свои коррективы в возможные планы Данилова стать выдающимся ветеринаром и он пошел председателем кооператива "Белый Аист", затем директором Луганского МЧП "Вера" (продуктовые магазины с дефицитными продуктами), в девяностых пошел в городские депутаты, а затем и в мэры Луганска.

Местные жители проголосовали за успешного бизнесмена и 31-летний Данилов победил на выборах, став самым молодым мэром в истории города.

Оценки его мэрской деятельности является весьма неоднозначными, от "лучший в истории Луганска мэр" до "аферист и проходимец".

За время его правления в городе произошел трагический случай. В день празднования 200-летия Луганска на недавно открытой эстакаде началась давка и погибли люди.

Мэрский пост Данилов покидал со скандалом. В сентябре 1997 года Данилов был отстранен от должности городского головы. Ему не удалось наладить контакт с депутатами.

Данилова якобы обвинили в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Местная пресса также связывала Данилова с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.

Далее Данилов еще был в политике, но потом его карьера прервалась. На сегодняшний день он снова вернулся "в ряды чиновников". Об этом говорят, что к этому причастен кварталовец Максим Ткаченко, который родом из Луганска и прошел в Раду под №25 списка "Слуга народа". Якобы замолвил слово перед Зеленским за Данилова. Но официально это предположение пока ничего не подтверждает.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Владимира Зеленского рассматривают соратницу экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш, которая ранее отметилась фейком о трагедии 2 мая в Одессе, на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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