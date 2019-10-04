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"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото

пятница, 04 октября 2019, 13:40
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Фракция "Слуга народа" приняла решение создать межфракционное депутатское объединение "За ускоренную евроинтеграцию украинского бизнеса".

Сбор подписей депутатов от фракции президентской политической силы проводили прямо во время заседания Верховной Рады 4 октября.

Эксклюзивные снимки из зала заседаний сделал фотокорресподент "Апострофа" Александр Гончаров.

Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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Апостроф / Олександр Гончаров
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В данный момент пока никто из официальных лиц "Слуги народа" не давал комментарии по данному поводу.

По опубликованным фотографиям можно судить, что народные избранники активно вступают в ряды новой группы в украинском парламенте.

Напомним, что депутаты Верховной Рады девятого созыва получили первую полную зарплату, самые большие выплаты начислены заместителю главы ВР Руслану Стефанчуку (59 300 грн), меньше всех получила Анна Коваленко из Слуги народа.

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