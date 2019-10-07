Суд в Киеве принял решение по Пашинскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года.

Суд постановил арестовать Пашинского до 4 декабря.

На суд против Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Защитником экс-нардепа выступил известный украинский адвокат Андрей Федур.

После вердикта суда Федур заявил, что будет подана апелляция на решение суда, а также выразил предостережение, что Пашинского в СИЗО могут убить.

"Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. И понятно, что мы его будем обжаловать", - сказал Федур.

Пашинского обвиняют в том, что он выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу, с которым у него возник конфликт на дороге.

Инцидент произошел 31 декабря 2016 года. Пашинский возвращался домой на авто по темной дороге в лесу, когда едва не врезался в припаркованный автомобиль. Он вышел поговорить с водителем, в результате чего произошел конфликт.

Пашинский рассказал, что мужчина вел себя агрессивно и угрожал убийством ему и жене. Когда соперник ударил по голове тогдашнего нардепа, тот выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Сразу после этого он вызвал полицию и скорую, а также предоставил мужчине первую медицинскую помощь.

Против Пашинского в 2016 году было открыто дело, которое после многомесячного расследования было закрыто.