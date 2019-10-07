RU  UA  EN

вторник, 8 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 октября

21:48
Суда, презрения и смерти: сеть разозлили пожелания россиян для Путина, видео
21:27
Трамп выдал безумный пост, пригрозив уничтожить Турцию
19:28
Украинка заставила судей и зал Britain's Got Talent аплодировать стоя: видео
18:31
Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа: "Предложение, от которого нельзя отказаться"
18:00
Мультсериал "Южный парк" запретили в Китае за насмешки над цензурой
17:39
Аэропорт "Киев" поучаствовал во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото
16:21
Элтон Джон рассказал, как мать пыталась испортить его свадьбу
15:50
Режиссера Люка Бессона снова винят в изнасиловании актрисы фильма "Такси-5"
14:40
По "Матрице" снимут два разных фильма - сценарист Зак Пенн
14:11
Новая песня "Океана Эльзы" о войне стала саундтреком фильма "Захар Беркут": видео
13:35
Брат Кейт Миддлтон женится на француженке: фото счастливой невесты
13:20
В сети обсуждают сексуальный наряд Тины Кароль на Танцях з зірками-2019: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд в Киеве принял решение по Пашинскому

понедельник, 07 октября 2019, 19:09
переглянути новину українською
Фото: Цензор.НЕТ

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года.

Суд постановил арестовать Пашинского до 4 декабря.

На суд против Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Защитником экс-нардепа выступил известный украинский адвокат Андрей Федур.

После вердикта суда Федур заявил, что будет подана апелляция на решение суда, а также выразил предостережение, что Пашинского в СИЗО могут убить.

"Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. И понятно, что мы его будем обжаловать", - сказал Федур.

Пашинского обвиняют в том, что он выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу, с которым у него возник конфликт на дороге.

Инцидент произошел 31 декабря 2016 года. Пашинский возвращался домой на авто по темной дороге в лесу, когда едва не врезался в припаркованный автомобиль. Он вышел поговорить с водителем, в результате чего произошел конфликт.

Пашинский рассказал, что мужчина вел себя агрессивно и угрожал убийством ему и жене. Когда соперник ударил по голове тогдашнего нардепа, тот выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Сразу после этого он вызвал полицию и скорую, а также предоставил мужчине первую медицинскую помощь.

Против Пашинского в 2016 году было открыто дело, которое после многомесячного расследования было закрыто.

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Санкции против России: перспективы, успехи и пробелы

Морковка для Зеленского: можно ли верить добрым словам Путина про Украину

Без революций: как граждане смогут изменять страну без Майданов

Скандал в США: как Луценко поссорил Украину с Трампом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: