Суд в Киеве принял решение по Пашинскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года.
Суд постановил арестовать Пашинского до 4 декабря.
На суд против Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Защитником экс-нардепа выступил известный украинский адвокат Андрей Федур.
После вердикта суда Федур заявил, что будет подана апелляция на решение суда, а также выразил предостережение, что Пашинского в СИЗО могут убить.
"Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. И понятно, что мы его будем обжаловать", - сказал Федур.
Пашинского обвиняют в том, что он выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу, с которым у него возник конфликт на дороге.
Инцидент произошел 31 декабря 2016 года. Пашинский возвращался домой на авто по темной дороге в лесу, когда едва не врезался в припаркованный автомобиль. Он вышел поговорить с водителем, в результате чего произошел конфликт.
Пашинский рассказал, что мужчина вел себя агрессивно и угрожал убийством ему и жене. Когда соперник ударил по голове тогдашнего нардепа, тот выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.
Сразу после этого он вызвал полицию и скорую, а также предоставил мужчине первую медицинскую помощь.
Против Пашинского в 2016 году было открыто дело, которое после многомесячного расследования было закрыто.