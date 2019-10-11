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Зеленский прилетел в Одессу: фото, видео и первые подробности

пятница, 11 октября 2019, 14:30
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В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу с визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В городе начались торжественные мероприятия по поводу Дня защитника Украины. Пресс-служба ведет прямую трансляцию с места событий.

Также Зеленский должен представить нового главу Одесской ОГА Максима Куцого. Рядом со зданием, где должно проходить представление, собрались несколько десятков человек, которые протестуют против Куцого и "капитуляции" на Донбассе.

Сам Зеленский во время выступления перед военными в Одессе заявил, что его усилия направлены на прекращение войны на Донбассе без сдачи национальных интересов.

"Поверьте, я уже имею аллергию на слово "капитуляция". Хочу всех уверить: никакой сдачи национальных интересов не будет", – сказал президент.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 10 сентября, президент Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, во время которого он отвечал на вопросы журналистов.

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