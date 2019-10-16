Стало известно об открытии НАБУ дела против Луценко: в чем его подозревают

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Дело открыли в связи с решение Соломенского районного суда Киева от 5 августа 2019 года. Производство заключается в том, что в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко не внесли уголовное правонарушение, предусмотренное статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.