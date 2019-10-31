Как бы выглядели украинские топ-политики на Хэллоуин: сеть взорвали забавные "фото"

В четверг, 31 октября, во многих странах мира отмечают праздник Хэллоуин, который в последние годы набрал популярность и в Украине.

Несмотря на увеличение количества людей, которые активно празднуют Хэллоуин, наряжаясь в костюмы и примеряя на себя различные "темные" образы, официальным этот праздник пока не стал и до Верховной Рады не дошел.

В то же время, это не помешало журналистам "24 канала" опубликовать в Telegram результаты своих представлений о том, как выглядели бы украинские политики, если бы они все таки праздновали "День всех святых".

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Напомним, также на тему этого праздника читайте материал "Апострофа": Костюмы на Хэллоуин-2019: 10 свежих идей к празднику.