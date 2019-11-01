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Названы зарплаты нардепов за октябрь: у кого больше всех

пятница, 01 ноября 2019, 23:33
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Стало известно, кто из депутатов получил наибольшую зарплату за октябрь, а кто – наименьшую.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ аппарата парламента на запрос LIGA.net.

Так, больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук - 54100 грн., глава Рады Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк - 45400.

При этом, наименьшую зарплату за октябрь получила депутат из "Евросолидарности" Ирина Луценко. Сумма составляет немного меньше 20 000 грн.

Отметим, как сообщал "Апостроф", тройка лидеров по уровню зарплат в Верховной Раде держится уже второй месяц. Так, Стефанчук, Разумков и Кондратюк получили наибольшую зарплату среди депутатов и за сентябрь.

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