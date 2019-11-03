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Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному: в сети ажиотаж, видео

воскресенье, 03 ноября 2019, 07:29
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Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива ввязался в краткий спор с неизвестным прохожим и пригрозил отрезать тому голову.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Klymenko Time".

Запись была сделана 1 ноября, около 15:50, возле Верховной Рады. Неизвестный спросил у садящегося в машину Кивы, почему тот ходит с охраной.

"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!", – отреагировал нардеп.

В социальных сетях такое поведение Кивы вызвало резкое осуждение.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардепа Илью Киву заметили в зале Верховной Рады за странным занятием.

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