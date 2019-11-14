Серый кардинал Путина давал указания "Ринату" в начале войны на Донбассе: аудиозапись

Летом 2014 года помощник президента России, куратор боевиков на Донбассе Владислав Сурков в Москве встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк.

Об этом Сурков рассказал в разговоре с одним из главарей ДНР Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).

Так, разговор происходил 3 июля 2014 года. В нем говорится о том, что "Ринат" (предположительно, речь идет об украинском олигархе Ринате Ахметове, - прим. ред.) встречался в Москве со своим "бывшим патроном".

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", — говорит Сурков. При этом он назвал разговор с "Ринатом" "долгим и бессмысленным".

Сурков рассказал, что "бывший патрон" "Рината" предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков ДНР. "Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны", — сказал Сурков.

Сурков добавил, что "Ринат" "все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе (о Бородае, - прим. ред.), а также очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине (главари боевиков, - ред.)".

Также Сурков рассказал, что "Ринат" спросил, можно ли ему приехать в Донецк. "Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот, касающийся причастности российских ФСБ и Минобороны к катастрофе.