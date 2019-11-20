Он симпатичный: Путин рассыпался в комплиментах Зеленскому, видео

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится улучшить ситуацию на Донбассе и в Украине в целом.

Об этом российский президент заявил во время форума "Россия зовет!" 20 ноября.

По словам Путина, у него нет никаких отношений с Зеленским.

"Я его не видел никогда, только по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет улучшить ситуацию, в том числе на Донбассе", - считает он.

При этом Путин не смог ответить на вопрос о том, насколько Зеленский в состоянии это сделать.

Также глава РФ назвал положительным шагом процесс разведения сил и средств на трех участках на Донбассе.

Кроме того, Путин призвал Украину не вводить участки разведения полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. По его словам, сразу же последует зеркальный ответ со стороны боевиков.

"Если что-то и будет происходить, то только по согласию сторон", - сказал он.

В завершении Путин призвал Киев не отказываться от Минских соглашений и принять нового закона об "особом статусе Донбасса".

Напомним, что переговоры в "нормандском формате" высмеяли забавной фотожабой.