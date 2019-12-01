В Украине объяснили, как можно решить газовый спор с Россией

Украина и Россия могли бы до Нового года реализовать "взаимный зачет" некоторых своих финансовых претензий друг к другу, которые рассматриваются в национальных и международных судах/арбитражах, и таким образом выйти на подписание газовых договоренностей относительно транзита и поставок российского газа в Украину после 1 января 2020 года.

Такую точку зрения в комментарии информационного агенству "Укринформ" высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, президент компании Grant Thornton Украина Александр Чалый, который участвует в работе Берлинского форума по вопросам внешней политики, организованного Фондом Кербера.

Стоит отметить, что позже на сайте "Укринформа" (которое принадлежит государству) публикацию с комментариями Чалого было удалено, однако страница сохранилась в кэше Google. Для подтверждения опубликованной информации, "Апостроф" обратился непосредственно к Александру Чалому, который в комментарии нашему изданию подтвердил, что подобную точку зрения излагал журналистам данного информагенства.

Кроме того, в комментариях журналистам Чалый напомнил, что "Украина как государство оспаривает в Лондонском суде долг перед РФ, который образовался в связи с предоставлением ей Российской Федерацией кредита в размере 3 млрд долл. в конце 2013 года. В то же время ключевым вопросом, который не позволяет достичь компромисса на газовых переговорах с РФ, является требование Москвы в Украину отказаться от решений Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" сегодня обязан выплатить НАК "Нафтогаз", с учетом штрафных санкций, а также около 3 млрд долл".

С учетом того, что эти суммы практически совпадают и НАК "Нафтогаз" является 100% государственной компанией, Чалый считает, что "с точки зрения экономической целесообразности и необходимости для Украины избежать следующей зимой чрезвычайно высоких техногенных и политических рисков, необходимо пойти на взаимный зачет тех финансовых претензий, совпали, что откроет путь к достижению взаимоприемлемого компромисса на газовых переговорах с РФ".

Дипломат также оценивает как реальные заявления руководства НАК "Нафтогаз" о том, что прекращение транзита российского газа может привести к падению ВВП Украины на 0,7%. Но в этом случае по заявлению дипломата, "политическую ответственность за возможный энергетический кризис и значительное падение ВВП Украины нести не руководителям НАК "Нафтогаз", а министру энергетики Украины и Президенту Зеленскому".

В свою очередь, Чалый положительно оценил вчерашний телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина, в ходе которого были обсуждены вопросы газового транзита и поставок российского газа в Украину после 1 января 2020 года.

По его мнению это был "своевременный и необходимый шаг для достижения возможной будущей стратегической договоренности по газу между двумя странами, поскольку переговоры в трехстороннем формате (Украина-Россия-ЕС) на уровне министров практически зашли в тупик".

"Консультации по транзиту российского газа в Европу должны стать составной частью будущих переговоров в "нормандские формате" 9 декабря этого года. Если Президенту Зеленскому удастся добиться успеха в реализации первых трех пунктов положений Минских договоренностей, касающихся, разведения войск, обмена военнопленными и полного прекращения огня, очень вероятным, то это положительно повлияет на газовые переговоры с Россией. С другой стороны, если Президенту Зеленскому удастся найти взаимоприемлемое решение по газовому вопросу с президентом РФ, это будет способствовать достижению устойчивого перемирия на востоке Украины", - подытожил Чалый.

Напомним, 28 октября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.

Срок действия контракта на транзит газа, подписанного 10 лет назад, истекает в конце 2019 года. В России предлагали продлить действующий контракт на транзит на 1 год. Украина и Еврокомиссия выступают за заключение договора на транзит газа сроком на 10 лет.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа проводились 17 июля 2018 года, 21 января и 19 сентября 2019 года.