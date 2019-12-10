Эхо "нормандского саммита": в Раде зарегистрировали интересный законопроект о Донбассе

Особый статус оккупированного Донбасса продолжат еще на год.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

Законопроект №2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 10 декабря в Верховной Раде зарегистрировали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко.

О том, что новый законопроект необходим, президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 3 октября. Договоренности, достигнутые на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря только ускорили процесс разработки и представления законопроекта.

Напомним, что в конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года. 4 октября 2018 Верховная Рада его продлили еще на год.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 10 декабря боевики обстреляли Станицу Луганскую на оккупированном Донбассе, чтобы дискредитировать Украину для международного сообщества.