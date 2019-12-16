Зеленский отправился с важным визитом в Азербайджан: первые подробности

В понедельник и вторник, 16-17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский будет пребывать с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщают на официальной странице Офиса президента в Facebook.

В рамках визита запланированы переговоры украинского гаранта с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

"Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку (столица Азербайджана - ред.) Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский дал короткое интервью пропагандистам Кремля.