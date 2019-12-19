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Почитайте историю: в сети высмеяли слова Путина про исконно русские земли в Украине

четверг, 19 декабря 2019, 17:15
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В сети жестоко высмеяли заявление президета РФ Владимира Путна о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

Сообщение опубликовал на странице в Facebook Алексей Петров.

"Решил я было почитать историю исконно русских земель. Сразу в голове вынырнула, конечно же, изначальная и, конечно же, русская Калининградская область. Правда, сам город имени Калинина когда-то называлось Кенигсберг. Ядром города выступил замок, основанный на месте самбийского или прусского форта Твангесте, что означает «Дубовый лес», а также нескольких прусских поселений.

Может россияне изначально всегда жили в Приамурье? В IV веке территорию Приамурья заселил земледельческий народ мохе, который выращивал просо и пшеницу, а также разводил свиней и лошадей. Наверное, россияне начали свой исторический путь от Курильских островов? Открываю. Читаю. До прихода русских и японцев острова были населены айнами ", - написал Петров на странице в соцсети.

Украинцы живо откликнулись на сообщение и включились в обсуждение. Президенту РФ предлагают напомнить, что, начиная со времен СССР, Россия пыталась присвоить себе территории и достижения других народов. И этому есть много доказательств в историографии, религиоведении, культурологии.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на ежегодной пресс-конференции в Москве Владимир Путин заявил, что военную технику боевикам на оккупированную территорию Донбасса поставляли государства, "которые им симпатизируют".

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