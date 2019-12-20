Источник назвал "слугу народа", которая возглавит ГБР вместо Трубы

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский должен назначить и.о главы ГБР.

Об этом "Апострофу" сообщил информированный источник в партии "Слуга народа".

По словам источника, наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Государственного бюро расследований на сегодня осталась народный депутат от Слуги народа Ирина Венедиктова.

"У Ирины на сегодня шансов 7 из 10. Конечно, решает президент, но она с самого начала кампании с ним, она член его команды и то, что она сегодня выступила касательно ГБР тоже неслучайно", - прокомментировал собеседник.

По поводу Виктора Трепака, который изначально был одной из основных кандидатур, о чем писали наша издание, то его, по словам собеседника, пока решили оставить в должности заместителя генерального прокурора.

Напомним, что уволенный 3 декабря директор ГБР Роман Труба после появления в сети прослушки с якобы его кабинета устроил вечеринку в одном из киевских ресторанов.