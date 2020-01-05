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Кабмин и Рада долго не протянут: астролог предупредил о больших переменах в Украине

воскресенье, 05 января 2020, 12:50
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В ближайшем будущем президента Украины Владимира Зеленского ждет обновление команды, а переизбрание парламента может произойти уже осенью.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил астролог Влад Росс.

По словам астролога, глава государства не сгибается под влиянием других людей.

"Все думали, его можно будет сломать на переговорах. "Газпром" хотел заключить контракт максимум на три года с низкими тарифами, а тут непрогибаемый Зеленский нам возвращает три миллиарда долларов долга и обеспечивает более или менее хорошие контракты", - сказал он.

Росс считает, что Зеленский ведет благоприятную внешнюю политику.

"Все идет к тому, что будет и обновление его команды, монобольшинства. И, скорее всего, местные выборы пройдут осенью. Наверное будет и переизбрание парламента. Тем более, что в годовом гороскопе Зеленского Уран находится в "доме власти", поэтому он сам должен обновить свое монобольшинство и, скорее всего, это будет триста "спартанцев" вместо 450, как сейчас", - отметил он.

При этом астролог выразил мнение, что Кабмин доработает максимум до весны.

"А вот дальше Марс входит в соединение с Луной на карте Украины, и там могут быть какие-то возмущения, протесты, перемены. Может быть из-за того, что многие не будут согласны с земельной реформой, весной возможны какие-то возмущения. И вместо маевок люди поедут устраивать какой-то очередной Майдан, но его, скорее всего, не будет. Повозмущаются, побастуют - и на этом все закончится", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс.

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