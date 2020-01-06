Будут очень большие перетасовки: астролог рассказал, что ждет украинскую власть в 2020 году

В 2020 году в окружении президента Украины Владимира Зеленского будут изменения.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" астролог Влад Росс.

По его словам, среди правительства и ближайшего окружения главы государства будут отставки.

"У него (Зеленского - ред.) есть очень хороший, прекрасный министр иностранных дел Вадим Пристайко. Но есть у него, конечно, премьер-министр Алексей Гончарук - двоечник и разгильдяй, у которого с бюджетом не сходятся концы с концами. Значит, надо от кого-то избавляться, а кого-то оставлять. Поэтому, конечно, будут очень большие перетасовки", - заявил астролог.

Однако министр иностранных дел, который по мнению Росса, имеет такую же власть, как и Зеленский, останется на своем посту.

"Как вы понимаете, Арсен Аваков находится под знаком Козерога, а у Козерога - звездный час. Просто Юпитер, Сатурн, Плутон - все входят в Козерога. Могущество Авакова будет только увеличиваться", - отметил астролог.

Он подчеркнул, что Аваков метит в премьер-министры.

"Посмотрим, сможет ли он им стать, но шансы у него велики. Но я думаю, что Зеленский не захочет, чтобы Аваков был у него премьер-министром. Но даже сейчас у Авакова очень серьезное влияние на президента. Захочет Аваков, чтобы были разведены войска на Донбассе и они будут разведены. Не захочет, значит, он отправит своих ребят на Донбасс, и они будут там сидеть, бастовать. Захочет закрыть игровые автоматы, он их за один день закроет, как это недавно случилось. Не захочет, не будет закрывать", - сказал Влад Росс.

Он подтвердил журналистам, что Аваков не исчезнет из украинской политики.

"Если Арсен Аваков исчезнет, то может случиться Майдан. Тем более, он Козерог, а у Козерога - просто божественный звездный час в этом году", - сказал астролог.

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