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Давайте заменим Гончарука на Меркель: в Украине жестко оценили соглашение с "Укрзализныцей"

четверг, 23 января 2020, 20:36
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Директор инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего", бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер высказался резко против того, чтобы Deutsche Bahn, равно как и любая другая иностранная компания, получила контроль над украинскими железными дорогами, которые, между прочим, относятся к стратегической инфраструктуре государства.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Давайте тогда предложим Ангеле Меркель взять под контроль правительство Украины - думаю, с этими функциями она бесспорно будет справляться гораздо лучше. Тем более, у нее скоро завершается срок работы в правительстве Германии", - сказал специалист, добавив, что финансовый вопрос также, скорее всего, можно будет утрясти, так как зарплаты некоторых чиновников Украины в разы больше, чем у федерального канцлера Германии.

Он пояснил, что Deutsche Bahn как немецкая компания будет, в первую очередь, отстаивать интересы, Германии, а не Украины. При этом, по его словам, люди, которые сегодня контролируют "Укрзализныцю", также не защищают интересы Украины. "Но у нас хотя бы есть на них управа", - отмечает Шульмейстер.

Владимир Шульмейстер отметил, что меморандум, как правило, представляет собой ничего не значащий документ, который подписывается для пиара. "И я очень надеюсь, что это - как раз тот случай. Что все этим ограничится", - сказал специалист.

Если же исходить из текста упомянутого меморандума, то, по словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, из него абсолютно ничего конкретного не следует. "Подписанный документ никого ни к чему не обязывает, и пока очень рано делать выводы о предмете возможного сотрудничества", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Эксперт отметил, что само предложение о возможной передаче контроля над ключевой госкомпанией иностранцам означает неспособность или нежелание правительства эффективно управлять государственным имуществом и, соответственно, исполнять свои обязанности.

Подробнее о том, какой будет роль Deutsche Bahn в управлении "Укрзализныцей", читайте в материале "Апострофа": Помогите, мы убогие: будут ли немцы спасать "Укрзализныцю".

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