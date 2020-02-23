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Рассказывают о льготах и оставляют "метки": украинцев предупредили об опасной банде, фото

воскресенье, 23 февраля 2020, 11:06
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В Киеве орудуют мошенники, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками "Теплоэнергосбережения".

Как пишут городские сообщества, такие лица были замечены в одном из домов по улице Ереванской.

Говорится, что там орудовала банда из 5-6 человек, которые "пробивали" квартиры.

"Одна часть мужчин была в костюмах - они и ходили по квартирам, как они говорили, по программе "Теплоэнергосбережения". Просились в квартиры, под предлогом проблем с теплом, а также желали провести опрос и рассказать о "льготах". Документы они не предоставили. НИКТО. Другая часть мужчин стояла в подъезде, так сказать «на стреме». Некоторые соседи, утверждают, что они оставили "метки" у своих квартир", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье жестоко убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван", которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье.

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