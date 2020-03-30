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Под прикрытием эпидемии власть хочет продать за бесценок украинские черноземы - Тимошенко

понедельник, 30 марта 2020, 09:11
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В условиях пандемии и кризиса, под прикрытием карантина, власть закрытыми кулуарными решениями пытается продать украинскую сельскохозяйственную землю. "Батькивщина" не будет голосовать за земельный закон, который протягивается в угоду международным спекулянтам, и будет отстаивать право украинцев быть хозяевами на своих черноземах.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

"Готовится афера века, когда Украину оставят без сельскохозяйственной земли. Вы увидите это шоу, как будут объяснять, что продать землю - это хорошо, что пару миллиардов кредитов от МВФ стоят того, чтобы распродать наши черноземы. Все будут рассказывать, что для страны сделали благо, но знайте - нас сдают. И в этом голосовании поименно можно увидеть, кто это сделает", - подчеркнула политик.

Глава "Батькивщины" убеждена - то, что фракции, которые ранее были против распродажи украинской земли, готовы голосовать за ее сдачу, означает лишь то, что влияние международных финансовых спекулятивных кругов на наш парламент и на нашу власть сегодня является абсолютным.

"Под прикрытием пандемии власть, по сути, отбирает у Украины последнее. Они пользуются тем, что сейчас люди не смогут прийти ни в парламент, ни к президенту, чтобы выступить против распродажи земли, так как в стране карантин. В закрытом кулуарном режиме они хотят нашу украинскую землю слить", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Если власти удастся провернуть аферу по распродаже земли, отметила Юлия Тимошенко, команда "Батькивщины" подаст в Конституционный суд обращение о незаконности всех этих действий.

"Мы будем биться за нашу украинскую землю столько, сколько нужно. Пока наша команда живет и работает, мы им этого сделать не позволим и через Конституционный суд остановим незаконные решения, и защитим украинскую землю", - отметила Юлия Тимошенко.

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