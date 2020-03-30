Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов стал новым министром здравоохранения: его биография и фото

Верховная Рада Украины назначила нового министра здравоохранения, им стал Максим Степанов – экс-губернатор Одесской области и медик по образованию, поэтому с предметом знаком.

Мы собрали на нового главы МОЗ небольшое досье.

Родился в семье медиков. Сам - хирург по первому образованию, жена - нефролог высшей категории.

2011-2016 годы - директор полиграфкомбината "Украина". Максим Степанов "воевал" тогда с паспортной мафией. В результате "Украина" начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле предыдущих образцов документов.

2017-2019 - губернатор Одесской области. Приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

Среди побед Степанова на этом посту в регионе выделяют: запуск телемедицины - он сделал этот новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие крупнейшего в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

В 2019, во время президентской кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Максим Степанов не захотел тогда раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что его отстранили.

Во время вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине уже бывший председатель ОГА занялся волонтерством и начал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Напомним, за последние семь месяцев в Минздраве сменилось три руководителя. Максим Степанов - четвертый. Следует отметить, что реформа системы здравоохранения не завершена, в стране разгар пандемии коронавируса и неподготовленные к борьбе с ней медики и больницы.