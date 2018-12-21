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Электоральные симпатии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента и Рады

пятница, 21 декабря 2018, 18:36

Согласно опросу, участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, намерены принять около 70% украинцев.

Об этом сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на данные опроса сообщает фонд "Украинская политика".

Такой результат показало исследование, в ходе которого были опрошены 5488 респондентов, а его погрешность составляет 2,5%. В нем приняли участие жители 16 областных центров, 4 крупных городов, 10 малых городов, 23 поселков и 25 сел.

Стало известно, что треть избирателей не определились с голосованием за определенного кандидата. А 12% отдали предпочтение кандидатуре Юлии Тимошенко, 9,8% проголосуют за Петра Порошенко. Следующими по результату голосования идут Олега Ляшко (9,2%) и Владимир Зеленский (8,4%). 5,5% респондентов ответили, что проголосуют за Анатолия Гриценко.

"Оппозиционное поле показывает тенденцию к падению рейтингов Юрия Бойко (5,1%), который перешел в другую политическую команду и теряет своего избирателя. Александр Вилкул набирает голоса (4,8%) – особенно на фоне информационной волны, связанной с тем, что Вилкул поддержан в качестве кандидата в президенты съездом "Оппозиционного блока". 3,7% готовы поддержать Евгения Мураева", - говорится в сообщении.

Также в газете отметили, что в случае, если будет четкая определенность избирателей, показатель Юлии Тимошенко составит 18%, Петра Порошенко – 14,5%, Олега Ляшко – 13,6%, Владимира Зеленского – 12,5%. Юрий Бойко и Александр Вилкул получают фактически равный результат – чуть более 7% (но при этом соотношение позитива/негатива у Бойко составляет -24%, а у Вилкула – -7,4%, что крайне важно для дальнейшего формирования политических позиций кандидата).

А в опросе о готовности поддержать кандидата, если бы выборы состоялись в ближайшее время, лидирует партия Юлии Тимошенко - почти 10%. На втором месте по голосованию оказался "Оппозиционный блок" с результатом 7,8%. Далее с небольшим отрывом на третьей позиции находится Блок Петра Порошенко "Солидарность". 7,5% респондентов готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко. 7% уходят в актив Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Остальные политические силы получают менее 5%, необходимых для преодоления проходного барьера на выборах.

По мнению политического эксперта Марьяна Ощановского, с приближением президентских выборов все четче выкристаллизовывается тройка лидеров будущей гонки, в которую входят Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко. По его словам, в социсследовании прослеживается тенденция роста рейтинга Ляшко.

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