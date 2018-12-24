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Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили

понедельник, 24 декабря 2018, 15:08

Нардеп Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Как отмечается в сообщении, 19 областных команд Движения новых сил Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Далее политическая команда продолжит политическую деятельность в партии "Воля". Решение об этом было принято во время Форума команды Деревянко, который состоялся в Киеве, 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины.

Деревянко отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с Михаилом Саакашвили стало расхождение в приоритетах.

"За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда становилась настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Люди из моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михаила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это можно понять, это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть - Украина ", - заявил нардеп.

"Поэтому я принял решение - прекратить партнерство с Михаилом Саакашвили в политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвил" и выйти из этой партии", - отметил он.

Политик заявил, что партия "Воля" объединилась с партией РНС в 2017 году на идейных принципах в общем видении развития страны. "И это не было ошибкой. За 1,5 лет мы нашли десятки тысяч единомышленников, с которыми вместе прошли через горнило испытаний, преследований и репрессий. Мы стали сильнее и опытнее", - сказал он.

Деревянко заявил, что знает как дальше продолжать политическую деятельность команды.

"Я знаю как нашей команде самостоятельно воплотить все, что мы задумали и одержать победу. И для этого мы должны все: идею, команду, готовность бороться и побеждать!", - отметил он.

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