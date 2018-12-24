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В Комитете избирателей обнародовали подсчеты по выборам в ОТГ

понедельник, 24 декабря 2018, 17:59

На выборах 23 декабря председателей городских, сельских, поселковых ОТГ победила партия БПП "Солидарность".

Соответствующие данные обнародованы на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

  • БПП - 38,5%, (30 голов ОТГ. Партия указывает 52 победителей, учитывая
  • кандидатов, которых она официально поддерживала)
  • Батькивщина - 6,5% (5 голов ОТГ).
  • За конкретные дела - 2,5% (2 голов ОТГ).
  • Аграрная партия - 2,5% (2 голов ОТГ).
  • УКРОП - 2,5% (2 голов ОТГ).
  • Свобода - 1,3% (1 глава ОТГ).
  • Самопомощь - 1,3% (1 глава ОТГ).
  • Черкасс - 1,3% (1 глава ОТГ).
  • Народная партия - 1,3% (1 голова ОТГ).
  • Информация уточняется - (1 глава ОТГ).
  • Самовыдвиженцы - 41% (32 головы ОТГ. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП - 10 голов ОТГ)

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