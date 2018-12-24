В Комитете избирателей обнародовали подсчеты по выборам в ОТГ

На выборах 23 декабря председателей городских, сельских, поселковых ОТГ победила партия БПП "Солидарность".
Соответствующие данные обнародованы на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.
- БПП - 38,5%, (30 голов ОТГ. Партия указывает 52 победителей, учитывая
- кандидатов, которых она официально поддерживала)
- Батькивщина - 6,5% (5 голов ОТГ).
- За конкретные дела - 2,5% (2 голов ОТГ).
- Аграрная партия - 2,5% (2 голов ОТГ).
- УКРОП - 2,5% (2 голов ОТГ).
- Свобода - 1,3% (1 глава ОТГ).
- Самопомощь - 1,3% (1 глава ОТГ).
- Черкасс - 1,3% (1 глава ОТГ).
- Народная партия - 1,3% (1 голова ОТГ).
- Информация уточняется - (1 глава ОТГ).
- Самовыдвиженцы - 41% (32 головы ОТГ. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП - 10 голов ОТГ)