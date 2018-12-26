Социологи дали картину второго тура президентских выборов

Действующий президент Петр Порошенко не попадает во второй тур президентских выборов, за главный пост страны во втором туре будут соревноваться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, победит - Юлия Тимошенко.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович комментируя беспрецедентное опроса, в котором приняли участие 40 тыс. украинцев.

"Если бы выборы состоялись в ближайшее время, к однозначному лидеру Юлии Тимошенко, которая превосходит всех кандидатов почти вдвое, мог бы присоединиться Владимир Зеленский. Второй тур был бы Тимошенко - Зеленский, где победила бы Тимошенко. Таковы цифры сегодня", - сказал он.

Согласно проведенному в конце ноября - начале декабря опроса, погрешность которого составляет лишь полпроцента, поддержка действующего главы государства не позволяет ему рассчитывать даже на прохождение во второй тур.

Рейтинг Петра Порошенко сейчас только третий и составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко - 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.