Зеленский в президенты: эксперты проанализировали готовность шоумена управлять страной

Артист Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента, прибегает к манипуляции.

Об этом сообщают эксперты проекта VoxCheck.

"Тезисы шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента, в частности относительно вступления Украины в НАТО, сотрудничества с Международным валютным фондом, решение конфликта на Донбассе и военной помощи Украине, является по большей чати манипулятивными", - сделали вывод эксперты, которые проанализировали интервью Зеленского изданию "Гордон".

Так, относительно вступления Украины в НАТО Зеленский в интервью озвучил два тезиса: закрепление курса на интеграцию в НАТО в Конституции ничего не даст, а договариваться о вступлении в НАТО нужно "тихо" (то есть без публичного обсуждения).

"Владимир Зеленский манипулирует, когда говорит, что закрепление движения в НАТО в Конституции не имеет никакого практического смысла, а договориться о вступлении можно "тихо", - рассказали аналитики.

Также они отметили, что изменения в Конституцию не гарантируют неизменность курса Украины на вступление в НАТО и важнее реформы и сотрудничество с Североатлантическим блоком, после "закрепление в тексте Конституции ориентации страны на Североатлантический альянс это положение будет труднее изменить: для этого нужно будет голосование ⅔ парламента". Также изменения в Конституцию могут быть "дополнительным (хотя, конечно, далеко не основным) свидетельством серьезных намерений и определенности Украины в переговорах с НАТО".

По данным экспертов, присоединиться к Североатлантическому альянсу "тихо", как предлагает Зеленский, также не представляется возможным.

"Для этого (присоединения к НАТО - ред.), во-первых, нужно провести ряд комплексных реформ, требующих бюджетных ресурсов. Во-вторых, к странам-кандидатам есть неофициальная, но весомая требование НАТО - поддержка населением решения о присоединении. Распространена практика - проведение общенационального референдума, отнюдь не укладывается в понятие "тихо". Кстати, отсутствие поддержки населением Украины вступления в НАТО была одним из аргументов Франции и Германии в пользу того, чтобы не дать Украине План действий членства в 2008 году. Сейчас вступление в НАТО идтримують 42% населения, что меньше, чем в прошлые два года, но значительно больше, чем, например, в 2012 году (13%). Поэтому соответствующая адвокационная кампания является важной составляющей движения в НАТО", - говорится в статье.

Кроме этого шоумен считает, что во время военных действий на территории Украины вступление в НАТО невозможно. А сами аналитики подчеркнули, что такой тезис является соответствующим фактическому положению вещей.

"Очевидно нерешенный конфликт, особенно при отсутствии устойчивого перемирия, как в случае Украины, является препятствием для вступления в НАТО, поскольку альянс берет на себя обязательство гарантировать безопасность своих членов. Следовательно, этот тезис Зеленского является правдивым", - отметили эксперты VoxCheck и заявили, что согласно принципам Североатлантического альянса, кандидаты на вступление в него должны мирными способами решить территориальные или этнические конфликты.

Еще одно утверждение Зеленского о том, что без кредитов МВФ Украину ожидает дефолт. По данным аналитиков, это не соответствует действительности, как и слова шоумена, что Украина платит самые высокие проценты по кредитам МВФ.

"На самом деле кредиты МВФ наоборот очень дешевые: для Украины, например, средняя ставка по кредитам МВФ составляет около 3%. Для сравнения: ставка по последним выпуском евробондов (осень-2018) составляла 8,994-9,75% ... Сравнить ставки кредитования МВФ для Украины и других стран-заемщиков трудно, поскольку МВФ не распространяет такой информации. Но если Зеленский имел в виду, что Украина дают существенно дороже кредиты, чем другим странам (на 5 и более процентных пунктов) - это неправда", - отмечают эксперты VoxCheck.

"Без сотрудничества с МВФ дефолт не является неизбежным, но очень вероятным. Например, правительство может направить средства из других программ на выплату долгов и таким образом не допустить дефолта, но вероятнее всего правительство этого не сделает. ... Вывод: оба тезиса являются ложными", - пишут в статье.

Помимо этого эксперты утверждают, что Зеленский манипулирует, когда говорит об окончании войны с Россией.

"Владимир Зеленский выражает следующие тезисы: с РФ и Владимиром Путиным возможно достичь компромисса - изложить требования обеих сторон и сойтись "где-то посередине", после этого нужно объявить референдум, на котором народ Украины голосует за или против достигнутого компромисса, на референдуме будет однозначно "за" или "против", но по его результатам возможно сформировать некий окончательный список условий мира с РФ; если Верховная Рада не соглашается объявить такой референдум, то можно провести опрос онлайн или через телевидение", - говорится в статье.

Также аналитики называют маловероятной возможность компромисса с главой РФ. Они это объяснили тем, что до сих пор с ним не смогли договориться даже о прекращении огня на Донбассе.

В то же время в случае решения конфликта путем переговоров Украина вынуждена будет идти на уступки, которые сейчас выдаются неприемлемыми. Авторы приводят несколько главных из них: РФ стремится легитимизировать оккупацию Крыма (о выражении таких идей сообщали представители Украины в Минской группе Роман Бессмертный и Евгений Марчук) заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО; получить особый статус для ОРДЛО с сохранением там влияния РФ и финансированием этих территорий из бюджета Украины (как предусмотрено минского соглашениями).

"При этом в нынешней ситуации непонятно, что может заставить РФ "сойтись где-то посередине". Также вопрос в том, готовы сейчас к таким уступкам украинское общество и любой всенародно избранный президент. Для того, чтобы это понять, действительно можно провести общенациональный референдум. Правда, сначала нужно принять закон, который регулировал бы процедуру его проведения, поскольку сейчас такого закона нет (последний закон признан неконституционным)", - отмечают эксперты VoxCheck.

Именно поэтому аналитики считают тезисы Зеленского манипуляцией. По их данным, ничего не гарантирует возможность достижение компромисса с Россией. Шоумен же не предложил стратегии ведения переговоров, которые будут отличатся от тех, которые есть сейчас. Кроме того, проведение референдума требует много законодательных изменений и может вызвать больше проблем вместо решения конфликта. В конце концов, онлайн-опросом нельзя заменить волеизъявления населения.

Манипулятивной, по мнению экспертов, является и тезис Зеленского о военной помощи Украине.

"В Канаде полно украинцев. Хорошо, мы сейчас никуда не вступаем (имеется в виду НАТО - ред.). Мы можем с канадцами подписать договор про какую-то военную поддержку? Ну, просто мне интересно. С поляками, там сколько наших украинцев работает... Кто-то там против НАТО. Ну так есть же разные пути. Давайте с 5-7 странами заключим какие-то договоры. Солдатами обмениваемся, они помогают, приезжают, (дают нам - ред.) оружие и т.д.", - приводят в пример авторы публикации высказывания Зеленского.

Они отмечают, что двусторонние военные соглашения с отдельными странами - это действительно один из инструментов усиления украинской безопасности.

"Но приведенное утверждение Владимира Зеленского свидетельствует о его плохой осведомленности в ситуации в сфере оборонного сотрудничества между Украиной и ее партнерами, потому что то, что он предлагает сделать, на самом деле уже сделано. В 2017 году Украина подписала оборонную сделку с Канадой, в 2018 году ее дополнили соглашением о подготовке личного состава. Также подписано оборонное соглашение с Польшей (2016) и создана совместная украинский-польско-литовская бригада. В дополнение в последние годы Украина подписала ряд технических соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (например, с Турцией, по которому Анкара оплатила товары и услуги для ВСУ на 9 млн турецких лир). Активное военное сотрудничество Украина имеет и с НАТО и США. В частности, в 2018 году мы впервые напрямую получили от американцев летальное вооружение - противотанковые ракеты Javelin", - говорится в статье.